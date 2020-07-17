ДТП с участием экс-советника мэра. Патрульные говорят - документов о том, что водитель был пьян, не получили

Видео с экс-чиновником мэрии Юрием Саниным после ДТП, произошедшего в начале июня обнародовал в ютубе известный блогер Виталий Бойченко. Более известный как "ХозяинДвора". Он прибыл на место аварии, а потом поехал в больницу вслед за Саниным.

Еще тогда Бойченко говорил - у мужчины были все признаки алкогольного опьянения: едва стоял на ногах, характерный запах, несвязная речь. Однако он и другие блоггеры, которые снимали все на видео в больнице так и не увидели, как водитель сдает тест. Впоследствии оказалось, что в материалах, переданных правоохранителями в суд указано - Санина могут оштрафовать только за нарушение правил дорожного движения. О вождении автомобилем в нетрезвом виде речь не шла. Эта новость собрала кучу возмутительных комментариев в социальных сетях, тем более, что в аварии получили травмы 4 человека.

Виталий Бойченко, общественый активист-блогер:

В сопровождении полиции должны были доставить и должны были проследить, чтобы он либо прошел, либо отказался. Но на видео, которое я снимал, я присутствовал при всей этой ситуации, он не отказался, не согласился. Ему даже не предложено было толком.

На этой неделе в Главном управлении Нацполиции озвучили новые данные по резонансной ДТП. Есть совместный приказ МВД и Минздрава - все участники аварий, которые доставляются в лечебные учреждения, в обязательном порядке освидетельствуются на наличие алкоголя или каких-то наркотических или психотропных веществ, заявил в эфире программы "Отражение" начальник харьковских правоохранителей Валерий Сокуренко. Говорит, ему докладывали, что алкоголь у Санина обнаружили. После оформления материалов следователи установили, что никто из пострадавших не получил повреждений тяжелых или средней тяжести, то есть легкие телесные, следовательно все материалы передали в патрульную полицию, отметил Валерий Сокуренко.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Чому патрульні - це їх підслідність не склали адмінпротокол відносно 130-ї статті, тому теж буде службове розслідування відносно тих поліцейських, я теж призначив службове розслідування. Дещо з запізненням буде поновлена справедливість, але вона буде поновлена, і він отримає своє, і відносно 130-ї статті, тому що він був п'яний, і я бачив, що алкоголь у нього виявлений, і за решту порушення.

В управлении патрульной полиции подчеркивают - действительно, сначала была квалификация ДТП с пострадавшими, а через 2 дня следователи передали им документы для составления админпротокола. Но в материалах были данные лишь для привлечения водителя к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, рассказывает начальница харьковских патрульных Алена Стрижак. Сделали запрос в больницу с вопросом: проводилось ли освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения? Получили официальный ответ, что - нет.

Алёна Стрижак, начальник УПП в Харьковской обл.:

З приводу алкогольного сп'яніння - серед матеріалів, які нам були надані, не було надано жодного документу, який підтверджує освідування водія. Додатково зробили запит до лікарні, до якої доставлявся водій. Ми отримали відповідь, що додаткових досліджень не проводилося. Всі відповіді і всі матеріали, які були надані нам для оформлення, були направлені до суду разом зі складеним протоколом за статтею 124 КУпАП.

Сейчас разбирается в ситуации с резонансной ДТП управление внутренней безопасности, назначены служебные проверки. Между тем, пострадавшие до сих пор надеются на более суровое наказание для водителя, чем штраф в несколько сотен гривен. Харьковчанин Даниил Яковлев только получил справку с данными о том, что осмотр водителя Мерседеса на состояние опьянения не проводился, поэтому не понимает лишат ли водителя прав. В аварии пострадали несколько человек, в том числе Даниил. Его лечение продолжается.

Даниил Яковлев, постраждалий у ДТП:

Найголовніша травма - струс мозку. Я 8 днів повних був у лікарні. У мене було багато уколів, таблеток, МРТ, витраченого часу. Закон - понад усе. Усі повинні бути рівні перед законом. Справедливість.





Агентство Телевидения Новости