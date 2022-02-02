ДТП с участием нардепа Трухина: все подробности скандала
После публикации видео ДТП с участием нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина против него начато уголовное дело. Его подозревают в попытке дачи взятки правоохранителям. Также его уже исключили из партии, а СН инициировала внеочередное заседание Рады для рассмотрения инцидента.
Так, 1 февраля вышло расследование издания «Украинская правда» о ДТП, которое произошло полгода назад на Бориспольской трассе. Одним из участников этой аварии был Александр Трухин.
Журналисты опубликовали видео с нагрудной камеры сотрудника Нацполиции. Кто был за рулем на видео не видно, однако свидетель с места происшествия заявил, что с водительского сидения из машины выходил именно Трухин.
Кроме того, патрульный, чья была камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место аварии. По словам полицейского, у Александра Трухина были признаки опьянения.
В Офисе генпрокурора сообщили, что в отношении Александра Трухина начато уголовное производство по ч.1 ст. 369 УК Украины.
Правоохранители расследуют попытку нардепа дать взятку правоохранителям на месте ДТП. Следственные мероприятия будут проводить детективы НАБУ.
2 февраля нардепа Александра Трухина исключили из партии «Слуга народа» после публикации видео ДТП с его участием.
Согласно заявлению главы СН Елены Шуляк, также прекращены полномочия Трухина как председателя Полтавской областной партийной организации СН.
Глава фракции СН в парламенте Давид Арахамия инициировал внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения уголовных дел с участием нардепов, в том числе и с Александром Трухиным. По мнению Арахамии, никто не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом.
На заседании хотят заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ГБР по делам народных депутатов.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что дело передали из Нацполиции в Госбюро расследований, и Александр Трухин является специальным субъектом уголовного производства.
Также в МВД опровергли информацию из расследования, что Трухин якобы пытался о чем-то «договориться» с министром внутренних дел.
Полицейский не подтвердил информацию из видео с ДТП.
Следователи Государственного бюро расследований допросили сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты «УП». Однако работникам ГБР он не предоставил информации, которую сообщил журналистам.
Как заявили в ГБР, следствие по делу продолжается. На момент выхода расследования «УП» в распоряжении правоохранителей не было видео с места аварии. Его затребуют в законном порядке, и после экспертизы дадут юридическую оценку.
Авария произошла при въезде в Киев на Бориспольской трассе 23 августа в 15:45. Автомобиль Audi, внутри которого находился нардеп Александр Трухин, въехал в Ford, из-за чего тот протаранил Daewoo.
В результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек. Среди пострадавших оказался председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.
Сам Трухин после аварии заявил, что не был пьян, а работники скорой диагностировали у него на месте инцидента закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз. Также по словам нардепа, он не собирался скрываться и способствовал сотрудникам Нацполиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.
Источник: РБК-Украина