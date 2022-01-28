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ДТП. В центре Харькова Ford сбил женщину — полиция разыскивает свидетелей (ФОТО)
В результате ДТП женщина получила травмы.
ДТП случилось 25 января примерно в 11:00 на перекрестке улицы Рымарской и переулка Грабовского, на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Водитель автомобиля Ford Kuga черного цвета допустил наезд на женщину.
Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться в полицию.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина
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