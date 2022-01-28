ДТП. В центре Харькова Ford сбил женщину — полиция разыскивает свидетелей (ФОТО)

В результате ДТП женщина получила травмы.

ДТП случилось 25 января примерно в 11:00 на перекрестке улицы Рымарской и переулка Грабовского, на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Водитель автомобиля Ford Kuga черного цвета допустил наезд на женщину.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться в полицию.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»