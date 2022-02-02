Происшествия
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02.02.2022 17:37
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ДТП в Лозовском районе: 3 человека оказались в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лозовском районе, в селе Новая Ивановка. 45-летний водитель такси не справился с управлением, его автомобиль вылетел с моста и перевернулся.

В полиции сообщают, что мужчина был на вызове, поэтому в машине были четверо пассажиров. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю и 2 пассажирам, получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

Виктор Забашта, директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Це чоловіки від 40 до 60 років у них черепно-мозкові травми і одного перелом кісток ніг. Вони доправлені до лікарні швидкої допомоги. Двоє — це гостра реакція на стрес, вони залишились на місці пригоди.

Еще одна авария произошла на проспекте Героев Сталинграда. В патрульной полиции говорят: водитель Peugeot был невнимательным на дороге и допустил столкновение с Hyundai. Во время общения с водителем правоохранители заметили у водителя Hyundai признаки алкогольного опьянения, но проходить проверку на драгере мужчина отказался.

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы УПП в Хар. обл.

На водія автомобіля Hyundai патрульні склали адміністративний протокол за статтею 130, це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. А на водія Peugeot патрульні склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди.

На улице Гвардейцев Широнинцев ДТП произошло с участием Ford и Volkswagen. Водитель Ford нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с другим автомобилем. На водителя сотрудники патрульной полиции составили административный протокол.

А вот на трассе «Харьков-Киев-Довжанский» на дороге не разминулись два грузовика. В результате аварии на дороге образовались пробки, поэтому спасателям пришлось растаскивать автомобили.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Вжили всіх оперативних дій до розчищення проїзжої частини та звільнення автомобілів за допомогою лебідок транспортували ці два вантажні автомобілі на край проїзджої частини та розчистили проїзд для автомобілів.

Всего за минувшие сутки произошло 27 ДТП, а сотрудники патрульной полиции остановили 10 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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