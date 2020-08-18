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ДТП в Песочине: женщина с коляской, которую сбили на пешеходном переходе, оказалась военным медиком

ДТП в Песочине: женщина с коляской, которую сбили на пешеходном переходе, оказалась военным медиком

В ДТП, которое произошло в Песочине вчера, 17 августа, днем, пострадала медицинская сестра военно-медицинского клинического центра Северного региона, женщина является военнослужащей службы по контракту Вооруженных сил Украины и сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Об этом сообщил начальник регионального отделения информационного агентства АрмияInform Виталий Саранцев.

Во время ДТП женщина получила многочисленные травмы: перелом, ушибы, ссадины. Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении ВМКЦ ПНС.

Угрозы для ее жизни нет. Ребенок не пострадал, сейчас он находится с отцом.

Напомним, как сообщалось, 17 августа около 15:15 в поселке Песочин в переулке Шевченковском 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка доставили в больницу.

Информация зарегистрирована в Люботинском отделении полиции. 

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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