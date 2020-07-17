ДТП в России: сгорел автобус из Донецка, в котором ехали 39 украинцев

В Липецкой области (Россия) в дорожно-транспортное происшествие попал рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Санкт-Петербург. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает "РИА Новости".

Авария произошла на 375 километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе возле населенного пункта Хмелинец. После столкновения автобус загорелся.

Как сообщила ТАСС представитель ЕДДС Елецкого района, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. В результате трех доставили в райбольницу.





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