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ДТП возле Экопарка с двумя погибшими: подозреваемого оставили под стражей

ДТП возле Экопарка с двумя погибшими: подозреваемого оставили под стражей

Сегодня, 11 февраля, в Харьковском апелляционном суде рассмотривали апелляцию на меру пресечения, избранную Дмитрию Габышеву, арестованному судом за совершение ДТП на окружной в районе Экопарка, в котором погибли харьковский спасатели и его 15-летняя дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Адвокат арестованного в судебном заседании просил отменить продление меры пресечения в виде содержания под стражей и избрать ему новую – в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля – браслета.

По мнению защитника, риски, которые суд считал доказанными, вообще отсутствуют и носят формальный характер.

Также, защитник считает, что электронное средство - браслет и круглосуточный домашний арест в полном объеме отвечают как мера пресечения для такого дела.

Кроме того, как утверждал защитник, Габышев не имеет никакого влияния и не будет влиять ни на свидетелей, ни на потерпевших.

Прокурор в своем выступлении против удовлетворения апелляции защитника возражал. Он отметил, что, по его мнению, указанные риски остаются, поскольку продолжается досудебное расследование. Сроки расследования продлены до 6 месяцев.

По мнению обвинения, риски действительно существуют, и до завершения судебного расследования существует необходимость проведения определенных следственных действий.

Также прокурор отметил, что, по данным следствия, Дмитрий Габышев совершил ДТП в состоянии опьянения, и данное правонарушение является тяжким. Поэтому прокурор считает, что решение следственного судьи является законным и обоснованным.

Против удовлетворения судом апелляции адвоката Габышева обвинение возражает и просит оставить постановление об избрании меры пресечения ему в виде содержания под стражей без изменений.

Представитель потерпевших также возражал против удовлетворения апелляции, подчеркивая, что парень в 19 лет уже второй раз управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Коллегия судей, удалившись в совещательную комнату и выйдя из нее, огласила решение: апелляционную жалобу защитника арестованного Дмитрия Габышева оставить без удовлетворения, а постановление следственного судьи об избранной ему мере пресечения оставить без изменений.

Таким образом Дмитрий Габышев на время досудебного расследования остается под стражей в СИЗО.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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