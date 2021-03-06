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ДТП украинского автобуса: в Польше уточнили количество погибших

ДТП украинского автобуса: в Польше уточнили количество погибших

Правоохранители Польши уточнили количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием украинского автобуса. В аварии погибли пять украинцев, 39 были госпитализированы. Об этом передает RMF24.

Отмечается, что заместитель районного прокурора Пшемысля Беата Сарзецкая уже завершила осмотр места аварии.

"На месте аварии удалось опознать троих из пяти погибших - документы у этих людей были при себе. Это одна женщина и двое мужчин. Личность двух других будет определена. Все, что известно, это то, что они были женщинами", - сообщает издание.

Напомним, авария произошла около 2 часов ночи вблизи населенного пункта Кашице в Польше. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань-Херсон. Изначально в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в результате аварии шестеро украинцев погибли, еще 15 пострадали. Позже число госпитализированных возросло до 35.

Как сообщалось, водитель не справился с управлением и слетел в кювет. На борту находились 57 украинцев.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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