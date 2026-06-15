«Дві ракети зайшли прямо у ворожий бліндаж»: історія прикордонника на псевдо Хвост (ВІДЕО)

Військовослужбовець 15-го мобільного прикордонного загону на псевдо Хвост служить начальником розрахунку РСЗВ. До повномасштабної війни він був кінологом і працював зі службовою собакою на кордоні, а нині разом із побратимами уражає ворожі позиції реактивною артилерією.

«Знаєте, звідки взявся “Хвост”? Через те, що я колись був кінологом, і всі мене так кликали», - згадує прикордонник.

Разом із собакою Женечкою він здійснив понад 30 офіційних затримань. Повномасштабну війну зустрів у наряді. О 4:40 почала лунати сирена.

«Прибігаю, а там усі вже шикуються, отримують автомати, каски, бронежилети. До мене виходить офіцер, дає бронік і каску та каже: «Війна почалася. Одягайся». Я тоді був у шоці», - пригадує боєць.

Коли створили 15-й мобільний прикордонний загін, Хвост подав рапорт на переведення. Командир прямо запитав, чи розуміє він, куди йде і що може загинути. Боєць відповів коротко: розуміє.

Для нього престижна професія прикордонника завжди була справою честі та професією, яка має вагу: спершу кордон, службова собака й затримання порушників, тепер – бойова робота на передовій.

Так колишній кінолог потрапив у розрахунок РСЗВ калібру 122 міліметри. Каже, що спершу навіть не думав, що колись розбиратиметься в магнітному азимуті, але якісне навчання допомогло швидко опанувати нову справу.

Сьогодні його розрахунок працює по бліндажах, позиціях операторів БпЛА, піхоті та опорних пунктах. Завдання звучить просто: швидко виїхати, точно відпрацювати й змінити позицію. У реальності кожен такий вихід – це секунди, нерви й ворожа відповідь.

Один із бойових виходів Хвост запам’ятав особливо. Тоді він уперше працював навідником.

«Перший раз, звісно, трохи довше наводився. Але навівся чітко. Дві ракети зайшли прямо у ворожий бліндаж. Там усе загорілося», - розповідає боєць.

Під час інтенсивних штурмів розрахунок виїжджав по чотири-п’ять разів на день. Ворог швидко відповідав контрбатарейною боротьбою, застосовував КАБи та інше озброєння.

Після війни він мріє відкрити власну піцерію. Каже, що має хорошу ідею і вірить, що його піца стане відомою. Але перед усіма планами є ще одна проста мрія – виспатися.

Джерело: dpsu.gov.ua

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