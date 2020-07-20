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Дві спроби підняти судно Delfi виявилися безуспішними – Держекоінспекція

Дві спроби підняти судно Delfi виявилися безуспішними – Держекоінспекція

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу у листопаді минулого року

Дві спроби зняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси упродовж 18 липня виявилися безуспішними. Як повідомила Державна екологічна інспекція в Одеській області, при спробі підняти судно обірвався трос одного з двох буксирів.

Згідно з повідомленням, у суботу були проведені всі підготовчі роботи для початку евакуації судна Delfi.

Повідомляється, що у неділю фахівці зроблять третю спробу підняти судно.

«Інспектори Державної екологічної інспекції в Одеській області контролюють процес транспортування танкеру для спостереження вирогідного забруднення шляхом відбору проб морської води», – повідомила інспекція у фейсбуці.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки. Відколи судно сіло на мілину, були повідомлення про те, що з нього витікають нафтопродукти.

На початку липня повідомлялося, що бункерувальник Delfi, який затонув на одеському пляжі, планують поставити на воду та відбуксирувати до порту Чорноморськ орієнтовно упродовж трьох тижнів.

Источник: radiosvoboda.org

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