Два американских тральщика ВМС США — USS Tulsa и USS Santa Barbara — были замечены в Малайзии, несмотря на то, что ранее они были развернуты в Бахрейне для выполнения задач по разминированию Ормузского пролива.

Их отсутствие означает, что два из трех американских тральщиков, направленных на Ближний Восток, теперь находятся за тысячи километров от места событий во время конфликта с Ираном.

Это произошло на фоне подозрений в установке Ираном морских мин в проливе.

ИСТОЧНИК (https://www.twz.com/sea/u-s-navy-minesweepers-assigned-to-middle-east-have-been-moved-to-pacific)

Заблудились чи шо ? Или вовремя перешли на более выгодные рубежи)))

Трамп, обращаясь ко всем странам мира.

- Нам надо создать коалицию по открытию Ормузского пролива

Страны мира

- Так какого черта ты свои тральщики отправил в Малайзию ?

Тут Піт Хегсет висміяв журналіста CNN, який запитав, чи враховувало Міністерство війни можливість блокади Ормузької протоки.

- Ну звичайно, ми враховували, як ми могли цього не врахувати? Які у вас дурні запитання?

Невеликий нюанс на цю тему.

Функції тральників у ВМС США мають виконувати LCS (кораблі прибережної зони, є два підтипи - "Фрідом" і "Індепенденс") та "Авенджеры". LCS - сучасні кораблі (вводяться в експлуатацію з 2008 року) з фантастичною швидкістю (44-47 вузлів), елементами стелс, модульністю (можна модифікувати під конкретне завдання), високою автоматизацією та величезними проблемами.

Багато з них доводиться списувати після всього лише семи років служби. Постійно виходять з ладу різні системи, часто стаються пожежі.

Міжремонтні інтервали, як виявилося, складають кілька тижнів. За кількістю скандалів LCS випередили і F-35 (які хоча б нормально літають), і американські програми створення нової бронетехніки (які хоча б не втілилися в метал).

Крім LCS, є прості та зрозумілі тральники Avenger, побудовані у 1987-94 роках. До вересня минулого року у ВМС залишалося вісім таких кораблів. І у вересні половину з цих восьми списали.

Ніщо на світі не заважало продовжити термін служби кораблів, які вже відслужили по тридцять п'ять років. Списати половину флотських тральників за п'ять місяців до блокади Іраном Ормузької протоки - це, звичайно, геніальний хід.

Більше того: сама церемонія списання тральників відбулася в Бахрейні, де вони і базувалися.

За той час, як США стягували свої сили в Перську затоку, кораблі можна було спробувати повернути в стрій - їх все ще не встигли розрізати на метал (їх не можна розрізати на метал, вони з дерева і склопластику, щоб магнітні міни не реагували - на відміну від залізних LCS), навряд чи навіть встигли зняти все озброєння.

Приголомшлива здатність Трампа і його команди до стратегічного планування

((One Big Union)

Джерело: https://t.me/istrebin/37906

