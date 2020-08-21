Два человека пострадали в ночном ДТП на проспекте Науки

Сегодня ночью в 00:20 на проспекте Науки, 65 автомобиль Skoda врезался в кирпичный забор.

С места аварии в больницу были доставлены водитель и пассажир авто.

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель Skoda не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Как сообщают в соцсетях, перед тем, как произошло ДТП, патрульные преследовали этот автомобиль, однако в полиции факт погони не подтверждают.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости