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Два человека пострадали в ночном ДТП на проспекте Науки
Сегодня ночью в 00:20 на проспекте Науки, 65 автомобиль Skoda врезался в кирпичный забор.
С места аварии в больницу были доставлены водитель и пассажир авто.
По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель Skoda не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Как сообщают в соцсетях, перед тем, как произошло ДТП, патрульные преследовали этот автомобиль, однако в полиции факт погони не подтверждают.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
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