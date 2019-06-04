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Два человека - в тяжелом состоянии: в полиции рассказали подробности ДТП с маршруткой на Салтовке

Два человека - в тяжелом состоянии: в полиции рассказали подробности ДТП с маршруткой на Салтовке

Правоохранители рассказали подробности ДТП с маршруткой и грузовиком, которое произошло сегодня утром на Салтовке, и уточнили данные о состоянии пострадавших.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира «Рено», водитель и семь пассажиров маршрутки. 

Все пострадавшие были доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Как рассказал начальник отдела следственного управления ГУНП в Харьковской области Алексей Маник, предварительно, водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения и в дальнейшем допустил столкновение с автомобилем «Рено». В результате удара «Рено» развернуло на дороге и опрокинуло на бок. Кроме того, «Рено» столкнулся с иномаркой, в которой никто не пострадал.

Автомобили, поврежденные в ДТП, эвакуируют с места аварии.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. 

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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