22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

Результат ураження — ППУ 49А знищено, два генерали окупантів ліквідовано (!), один - важкопоранений, у критичному стані евакуйований.

Персональні дані уточнюються.

Воєнна розвідка продовжує пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам на нашій Українській землі!

Слава Україні!

Источник: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

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