Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:07
Просмотров: 131

Два генерали окупантів ліквідовано

Два генерали окупантів ліквідовано

22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

Результат ураження — ППУ 49А знищено, два генерали окупантів ліквідовано (!), один - важкопоранений, у критичному стані евакуйований.

Персональні дані уточнюються.

Воєнна розвідка продовжує пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам на нашій Українській землі!

Слава Україні!

Источник: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 23.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:37    57
Сегодня в Украине вступил в силу закон «о коллаборантах»
Сегодня 18:22    75
Вместо 10 километров - 3700: житель оккупированного села проехал через 4 страны, чтобы попасть в Харьков
Сегодня 17:40    149
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.04
Сегодня 17:18    96
Зупинити ядерний тероризм рф: Україна озвучила вимогу до МАГАТЕ
Сегодня 14:42    186
Залужний закликав утриматися від публічних оцінок бойових дій
Сегодня 14:26    182
Російські окупанти в шоці від опору, який їм чинять українські захисники (АУДІО)
Сегодня 14:12    203
В квазіутворенні «ДНР» практично не залишилось «народних міліціонерів»
Сегодня 13:58    177
Брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича
Сегодня 13:44    199
Экспоненциальное убожество Homo Putinus
Сегодня 13:15    210
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 