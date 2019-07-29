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Два літаки США провели розвідку біля узбережжя анексованого Криму

Два літаки США провели розвідку біля узбережжя анексованого Криму

Американські літаки регулярно проводять моніторингові польоти поблизу окупованих територій Криму та Донбасу

Два американські літаки провели розвідку біля узбережжя окупованого Криму. Про це повідомляє моніторинговий ресурс PlaneRadar.

"З авіабази Сігонелла на острові Сицилія в Італії злетів патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морських сил США з бортовим номером 169004. Він приступив до патрулювання вздовж чорноморського узбережжя Криму", – мовиться в повідомленні.

Також близько полудня з авіабази Суда-Бей на острові Кріт у Греції злетів літак радіоелектронної розвідки Військово-морського флоту США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) з реєстраційним номером 156511. Близько 15:50 він наблизився на максимально близьку відстань до узбережжя півострова – 32 кілометри від Севастополя.

Американські літаки регулярно проводять моніторингові польоти поблизу окупованих територій Криму та Донбасу.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: война, крым, США

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