Два мільйони користувачів стали жертвами нового набору шкідливих програм у Google Play

Програми були виявлені дослідниками з Bitdefender, які використовували метод аналізу поведінки у реальному часі.

За словами фахівців, тактика у операторів виявлених додатків була стандартною:

Жертву обманюють, видаючи шкідливий додаток за корисний інструмент;

Відразу після встановлення шкідливість змінює іконку і назву, щоб утруднити пошук;

Програма починає показувати користувачам нав'язливу рекламу, використовуючи WebView. Отриманий від показів реклами прибуток іде зловмисникам.

Експерти зазначають, що всі виявлені програми використовують свій власний фреймворк для завантаження реклами, тому є ймовірність того, що крім реклами зловмисники можуть почати завантажувати на пристрої жертв додаткове програмне забезпечення.

Щоб користувач не зумів швидко знайти та видалити шкідливі програми, вони встановлюють на місце іконки значок шестерні та перейменовують себе в “Налаштування”. Якщо жертва натисне на значок, буде перекинуто в меню налаштувань. Щоб залишатися ще більш потайливими, шкідливі програми видаляють себе зі списку нещодавно відкритих.

До того ж, шкідливість відрізняються вкрай сильною обфускацією коду і шифруванням, яке не дає провести реверс-інжиніринг.

Список найпопулярніших програм (у яких понад 100 000 завантажень) виглядає так:

Освітлення стін – набір шпалер (gb.packlivewalls.fournatewren);

Big Emoji – клавіатура 5.0 (gb.blindthirty.funkeyfour);

Grand Wallpapers – 3D Backdrops 2.0 (gb.convenientsoftfiftyreal.threeborder);

Шпалери двигуна (gb.helectronsoftforty.comlivefour);

Стокові шпалери (gb.fiftysubstantiated.wallsfour);

EffectMania – Photo Editor 2.0 (gb.actualfifty.sevenelegantvideo);

Художній фільтр – глибокий фотоефект 2.0 (gb.crediblefifty.editconvincingeight);

Fast Emoji Keyboard APK (de.eightylamocenko.editioneights);

Створити стікер для Whatsapp 2.0 (gb.convincingmomentumeightyverified.realgamequicksix);

Math Solver – Camera Helper 2.0 (gb.labcamerathirty.mathcamera);

Photopix Effects – Art Filter 2.0 (gb.mega.sixtyeffectcameravideo);

Тема Led – Барвиста клавіатура 2.0 (gb.theme.twentythreetheme);

Animated Sticker Master 1.0 (am.asm.master);

Звуки сну 1.0 (com.voice.sleep.sounds);

Personality Charging Show 1.0 (com.charging.show);

Камера деформації зображення;

GPS Location Finder (smart.ggps.lockakt).

Джерело: internetua.com

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