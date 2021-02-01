Два пешехода пострадали в ДТП в Рогани

Сегодня в 11:20 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Рогань автомобиль ВАЗ 2110 сбил двоих мужчин.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пешеходы пересекали проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

С места аварии 35-ти и 42-летний мужчины были доставлены в больницу. Пострадавшие, по данным полиции, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Была ли возможность у 21-летнего водителя авто избежать наезда на пешеходов – устанавливается.

Агентство Телевидения Новости