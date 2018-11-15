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Два района Харькова без отопления до вечера
Рабочие «ХТС» устраняют повреждение на трубопроводе диаметром 400 мм по ул. Пожарского, 2/10.
По информации главного инженера «Харьковских тепловых сетей» Алексея Лука, в Индустриальном районе отопления временно нет в 34-х домах; в Немышлянском районе – в 63-х домах и одной школе.
Дефект был выявлен вчера, на предприятии провели подготовительные работы и приступили к устранению. В итоге будет заменено 18 метров трубопровода.
До конца дня подачу тепла возобновят, чтобы не оставлять дома без обогрева на ночь.
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