Так, в мае бывший госсекретарь США 98-летний Генри Киссинджер заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина должна начать переговоры с рф, в том числе с учетом территориальных захватов.

24 июля Генри Киссинджер призвал Запад и Киев не уступать территории, оккупированные РФ, в ходе возможных будущих переговоров с Москвой. "Факт в том, что России придется вернуть все захваченные ею с начала войны территории", - заявил Киссинджер.

Генри Киссинджер это не просто человек, который явно из-за возрастной категории мыслит уже давно не трезво и не здраво, но и который мне напоминает один в один российских пропагандистов.

Напоминает тем, что своё мнение может менять 24 на 7, а словами жонглирует как цыган Солнцем. На мой взгляд, человека, погрузившегося в деменцию, при этом находившегося в зависимости от российских разведструктур вообще нужно игнорировать СМИ.

Его слова не стоят выеденного яйца. И не потому, что он пережиток прошлого, которое, возможно и следует уважать, в каких-то моментах, но на которое не следует ориентироваться и тем более к которому нельзя прислушиваться.

Старое - это не мудрое. Старое, это то, что должно отдыхать и не будоражить воду своим блеянием. Особенно когда это блеянье с душком прокисших щей.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16270

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