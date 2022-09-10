Два трупи з відрізаними вухами та простреленими головами відкопали правоохоронці у селі Гракове Чугуївського району. Населений пункт деокупували 7 вересня, і відразу спливли шокуючі факти звірств російської армії. Кореспонденти МГ "Об'єктив" побували у звільненому селі.

Коли правоохоронці повернулися у Гракове після деокупації, до них звернувся місцевий мешканець та розповів історію, яка сталася з ним у березні.

"До нього прийшли додому троє військових росіян. І під загрозою зброї примусили його захоронити тіла двох цивільних людей. Він побачив, що в людей мали місце вогнепальні поранення потилиці, були відрізані вуха. Він із ще одним мешканцем захоронив цих людей, позначив це місце, і коли поліція повернулася після деокупації, повідомив про це поліцейським", - розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Джерело: https://t.me/vekha/48113

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