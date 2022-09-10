Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 122

Два трупи з відрізаними вухами та простреленими головами відкопали правоохоронці у селі Гракове

Два трупи з відрізаними вухами та простреленими головами відкопали правоохоронці у селі Гракове

Два трупи з відрізаними вухами та простреленими головами відкопали правоохоронці у селі Гракове Чугуївського району. Населений пункт деокупували 7 вересня, і відразу спливли шокуючі факти звірств російської армії. Кореспонденти МГ "Об'єктив" побували у звільненому селі.

Коли правоохоронці повернулися у Гракове після деокупації, до них звернувся місцевий мешканець та розповів історію, яка сталася з ним у березні.

"До нього прийшли додому троє військових росіян. І під загрозою зброї примусили його захоронити тіла двох цивільних людей. Він побачив, що в людей мали місце вогнепальні поранення потилиці, були відрізані вуха. Він із ще одним мешканцем захоронив цих людей, позначив це місце, і коли поліція повернулася після деокупації, повідомив про це поліцейським", - розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Джерело: https://t.me/vekha/48113

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЗСУ відвоювали 2,5 тисяч квадратних кілометрів Харківщини — американські аналітики
Сегодня 09:20    111
США ведут работу над новым пакетом санкций против России из-за событий в Украине — Госдеп США
Сегодня 08:56    106
Харківщина. 10 вересня
Сегодня 08:48    111
Названо категорії водіїв, у яких неможна забирати авто на потреби ЗСУ
Сегодня 08:44    141
Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби "Азову"
Сегодня 08:32    135
За матеріалами СБУ за державну зраду судитимуть екскерівника Миколаївської окружної прокуратури
Сегодня 08:20    104
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 вересня 2022 року
Сегодня 08:16    124
WSJ: Война РФ против Украины, похоже, поворачивается в пользу Киева
Сегодня 08:08    153
“Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:56    131
Румунський військовий корабель потрапив на міну, що дрейфувала в Чорному морі
Сегодня 07:34    122
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 