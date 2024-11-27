Надзвичайне
Перейти к списку новостей
27.11.2024 19:44
Просмотров: 171

Двоє людей загинули на пожежі в Харківському районі

Двоє людей загинули на пожежі в Харківському районі

Сьогодні, 27 листопада, о 17:12 у селищі Вільшани Солоницівської громади Харківського району сталася пожежа в приватному будинку. Загинули двоє людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вогонь охопив будинок на площі 80 кв. м. Під час розвідки рятувальники знайшли тіла 18-річного юнака та 42-річної жінки. 20-річного хлопця вдалося врятувати.

О 18:13 пожежу локалізовано, а о 19:33 повністю ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалися дев’ятеро рятувальників та три одиниці техніки. Причина її виникнення наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 