27.11.2024 19:44
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Двоє людей загинули на пожежі в Харківському районі
Сьогодні, 27 листопада, о 17:12 у селищі Вільшани Солоницівської громади Харківського району сталася пожежа в приватному будинку. Загинули двоє людей.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Вогонь охопив будинок на площі 80 кв. м. Під час розвідки рятувальники знайшли тіла 18-річного юнака та 42-річної жінки. 20-річного хлопця вдалося врятувати.
О 18:13 пожежу локалізовано, а о 19:33 повністю ліквідовано.
До гасіння пожежі залучалися дев’ятеро рятувальників та три одиниці техніки. Причина її виникнення наразі встановлюється.