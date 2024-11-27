Двоє людей загинули на пожежі в Харківському районі

Сьогодні, 27 листопада, о 17:12 у селищі Вільшани Солоницівської громади Харківського району сталася пожежа в приватному будинку. Загинули двоє людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вогонь охопив будинок на площі 80 кв. м. Під час розвідки рятувальники знайшли тіла 18-річного юнака та 42-річної жінки. 20-річного хлопця вдалося врятувати.

О 18:13 пожежу локалізовано, а о 19:33 повністю ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалися дев’ятеро рятувальників та три одиниці техніки. Причина її виникнення наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости