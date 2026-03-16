Двоє людей загинули та семеро постраждали через обстріли Харківщини за добу: дані поліції

З 15 по 16 березня росіяни атакували Харків та населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Для ударів окупанти застосовували безпілотні літальні апарати, реактивні системи залпового вогню, керовану авіацію та FPV-дрони.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Внаслідок обстрілів Дергачівської громади пошкоджено автомобілі, приватні будинки, електромережі. Поблизу села Черкаські Тишки російський FPV-дрон влучив в цивільний автомобіль. В результаті удару осколкові поранення дістав 42-річний водій, постраждалого госпіталізували. Через влучання FPV-дрона на території приватного будинку в селищі Козача Лопань загинула 58-річна місцева жителька.

У Чугуєві пошкоджено цивільне підприємство та енергомережі. В селі Мартове осколкові поранення дістала 76-річна місцева жителька.

У Богодухівському районі внаслідок численних обстрілів у Золочівській громаді пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали двоє поліцейських, які приїхали фіксувати наслідки воєнних злочинів та потрапили під повторний обстріл. Правоохоронці зазнали вибухових поранень. Також повністю знищено приватний будинок, пошкоджено прилеглі домоволодіння та припарковане авто.

У результаті обстрілів в селище Куп’янськ-Вузловий загинула 73-річна жінка. В селі Мирне поранено місцеву жительку. Її доставили до медичного закладу. Внаслідок удару FPV-дрона по легковому авто в селі Просянка Кіндрашівської громади поранено двох пасажирок 70 та 84 років та 75-річного водія.

Зазнали пошкоджень паркан, дах, вікна будинків у Люботині. Також було пошкоджено залізничне полотно.

