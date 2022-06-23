Происшествия
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23.06.2022 22:39
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Двоє загиблих, 10 постраждалих: наслідки обстрілу Харківщини 23 червня

Двоє загиблих, 10 постраждалих: наслідки обстрілу Харківщини 23 червня

23 червня унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині є поранені та загиблі мирні жителі, повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

У місті Чугуїв – 6 поранених, з яких двоє дітей 6 та 9 років. У селищі Велика Бабка Чугуївського району 1 особа отримала поранення.

У Золочеві Богодухівського району також поранено 1 цивільного.

Внаслідок обстрілів окупантів постраждали 2 мешканців селища Андріївка Ізюмського району.

2 людини загинули в місті Балаклія Ізюмського району.

В ХОВА закликають жителів Харкова та області не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної потреби не перебувати на вулицях.

Агентство Телевидения Новости

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