Двоє загиблих, 10 постраждалих: наслідки обстрілу Харківщини 23 червня

23 червня унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині є поранені та загиблі мирні жителі, повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

У місті Чугуїв – 6 поранених, з яких двоє дітей 6 та 9 років. У селищі Велика Бабка Чугуївського району 1 особа отримала поранення.

У Золочеві Богодухівського району також поранено 1 цивільного.

Внаслідок обстрілів окупантів постраждали 2 мешканців селища Андріївка Ізюмського району.

2 людини загинули в місті Балаклія Ізюмського району.

В ХОВА закликають жителів Харкова та області не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної потреби не перебувати на вулицях.

Агентство Телевидения Новости