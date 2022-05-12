Двоє загиблих, четверо поранених: результати бомбардування Дергачів

Сьогодні внаслідок бомбардування міста Дергачі з «ураганів» було серйозно пошкоджено будівлю гуманітарного штабу, приміщення РАЦСу, зруйновано харчоблок Дергачівської лікарні, частину поліклініки разом з рентгенологічним кабінетом, від вибухової хвилі постраждала будівля відділення швидкої допомоги. Жоден з обстріляних об’єктів, не кажучи вже про приватні будинки, що руйнуються щодня, не мав жодного відношення до військової інфраструктури, повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

У результаті бомбардувань загинули дві людини, ще чотирьох було поранено, двоє з яких – медики. Усі ці люди – цивільні особи.

«Через обстріли нам довелося дещо обмежити видачу споживчих товарів до кінця дня, але гуманітарний штаб продовжив працювати. Сьогодні пакети з продовольчою допомогою отримали мешканці Дергачів, Шовкоплясів, Слатине, Прудянки та Руської Лозової. Наші волонтери також розвозили готові обіди по громаді.

На жаль, ми поки що не можемо допомогти мешканцям окупованих територій нашої громади. Під окупацією на сьогоднішній день перебувають Токарівський, Проходівський, Козачолопанський старостинські округи (повністю), Цупівка Прудянського округу та село Нове Русько-Лозівського округу.

Наші шановні медпрацівники, рятівники, енергетики, комунальники та добровольці-волонтери ні на день не припиняють ліквідацію наслідків втрат, завданих окупантами Дергачівщині.

Дергачівський РЕМ 12 травня відновив 14 з 17 пошкоджених зовнішніх електромереж у місті, а за окремими заявками підключив до електропостачання ще 14 об’єктів».

Агентство Телевидения Новости