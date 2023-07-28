Двоє загиблих, двоє травмованих: ДТП у Богодухівському районі

28 липня о 06:32 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на 436-му кілометрі автошляху Київ-Харків-Довжанський поблизу села Черемушне Богодухівського району Харківщини. З повідомлення стало відомо про те, що легковик Renault Scénic з чотирма людьми злетів з траси в кювет.

Про ДТП повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

До місця виклику направлено оперативне відділення рятувальників з міста Валки. На час їх прибуття стало відомо про двох загиблих: 43-річного чоловіка та 37-річної жінки. Інші пасажири авто (чоловіки 1984 та 1987 років народження) отримали травми.

Один загиблий та один постраждалий були затиснуті понівеченими конструкціями легковика. за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували постраждалого та доправили його до карети швидкої. Також вони деблокували і тіло загиблого.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости