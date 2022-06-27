Двоє загиблих, один поранений: дані прокуратури щодо обстрілу Чугуївського району

Напередодні близько 21 години російські окупанти обстріляли селище Клугіно-Башкирівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки 57 та 22 років.

55-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано до лікарні.

Пошкоджено низку житлових будинків та господарських споруд.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Першочергові слідчі дії здійснюються співробітниками Чугуївським районним управлінням поліції ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости