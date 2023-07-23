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Двоє загиблих, один постраждалий: ситуація на Харківщині за добу

Двоє загиблих, один постраждалий: ситуація на Харківщині за добу

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок кількох обстрілів Куп’янська з РСЗВ «Смерч», ствольної артилерії та мінометів пошкоджено будівлі підприємств цивільної промисловості, щонайменше три приватні житлові будинки та господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У смт Дворічна Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів загинув 45-річний цивільний чоловік. Чоловік 60 років зазнав поранення та був госпіталізований.

У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено будівлі свинокомплексу, сталася пожежа. У селах Новоосинове та Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

У селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджена будівля клубу, сталася пожежа.

Близько 13:10 в Ізюмі біля під’їзду на міні підірвалася 72-річна жінка. Госпіталізована з пораненням в стані середньої тяжкості.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 63 вибухонебезпечні предмети.

На Куп’янському напрямку ЗСУ надійно тримають свої позиції. Просування у ворога немає.

Агентство Телевидения Новости

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