Двоє загиблих, серед поранених – рятувальники: наслідки удару по Куп’янщині чотирма авіабомбами

7 серпня росіяни обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка в Куп’янському районі.

Влучили по приватних будинках, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За попередніми даними, двоє цивільних загинули. Пʼятеро людей зазнали поранень.

За даними ДСНС Харківської області, під час гасіння пожежі приватного домоволодіння у сеті Кругляківка Куп’янського району рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл.

Постраждало двоє співробітників ДСНС. Вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Також пошкоджена спецтехніка.

Обстріл Куп’янського району 7 серпня прокоментували й в Харківській обласній військовій адміністрації.

Агентство Телевидения Новости