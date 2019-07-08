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Двое детей разбились на скутере в Люботине

Двое детей разбились на скутере в Люботине

Авария произошла в субботу вечером − в 22-05 в Люботине столкнулись автомобиль Renault (водителю 58 лет) и скутер под управлением 13-летнего подростка, который вместе со своим 11-летним пассажиром были госпитализированы с места ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, дети были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. 

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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