Двое харьковчан пострадали в Карпатах

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. По информации чиновников, инцидент произошел вчера, 10 октября около 9 часов утра на горе Стог.

Во время прохождения туристического маршрута в группе из четырех жителей Харьковшины двое получили травмы и им нужна медицинская помощь. Так, в помощи нуждались двое мужчин - у мужчины 1981 года рождения была травма ноги, а у другого - 1984 года, пищевое отравление.

К аварийным работам были привлечены пять спасателей и одна единица техники. Пострадавшие спасены, один из них госпитализирован в больницу.

Агентство Телевидения Новости