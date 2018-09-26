ДТП в Песочине: ВАЗ врезался в отбойник. Двое погибших, двое пострадавших (фото)

26 сентября утром в 6-15 на въезде в Песочин автомобиль ВАЗ 2106 (Жигули) врезался в дорожное ограждение - металлический отбойник.

Как сообщает отдел комуникаций ГУНП Харьковской области, от полученных травм на месте скончались два пассажира ВАЗ - 65-летний мужчина и 61-летняя женщина. 39-летний водитель и его 45-летняя супруга госпитализированы. Состояние водителя авто медики оценивают как тяжелое.

В обстоятельствах ДТП разбирается следственно-оперативная группа. Причины, по которым водитель авто потерял управление, устанавливаются. Решается вопрос о внесении информации по факту ДТП в ЕРДР.