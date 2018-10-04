ДТП с трамваем в Харькове: пострадали двое взрослых и ребёнок

Авария произошла сегодня около 5.45 на улице Академика Павлова, возле областной психиатрической больницы. Столкнулись автомобиль Audi и трамвай 27-го маршрута, сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

По информации Сидоренко, автомобиль выехал на рельсы и в лобовую столкнулся с трамваем. В результате аварии пострадали трое людей из Audi. У одного травма головы, у второго — грудной клетки.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области уточнили, что пострадавшие — 42-летний водитель авто и двое его пассажиров, 35 и 15 лет. Их отвезли в больницу.

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, жизни пострадавших ничего не угрожает, их обследуют врачи. Двое, в том числе подросток, — в нейрохирургических отделениях. Третьему медики оказали помощь и отпустили домой.

Следователи решают, вносить ли сведения об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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