Двох дітей, примусово вивезених росіянами з Маріуполя, повернули родичам

Двох дітей, яких було примусово вивезено з Маріуполя, повернули їхнім родичам.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Офіс омбудсмена України в Телеграмі.

Повідомляється, що батько 12-річної Кіри Обединської, Євген Обединський, неодноразовий чемпіон України з водного поло, загинув у Маріуполі. Дідусь дитини хотів повернути дитину і встановити над нею опіку.

Також до Уповноваженого зверталась бабуся 9-річного Іллі Матвієнка, мати якого загинула під час бомбардування м. Маріуполь. Бабуся залишилась єдиним родичем дитини та хотіла встановити опіку над онуком.

Дітей вивезли російські військові, і їхня доля та місцезнаходження залишалися невідомими.

«За ініціативи Уповноваженого 15.04.2022 Урядом врегульовано питання встановлення над дітьми, які втратили батьків на тимчасово окупованій території або за межами України, опіки/піклування особою, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещеними батьками). Щиро радіємо разом з родинами, що після всього, що довелось пережити, діти нарешті змогли повернутися у рідні родини», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з’явилася «гаряча лінія» для інформаційної підтримки дітей, сімей з дітьми та соціальних працівників.

З 24 лютого триває російське вторгнення до України. Агресор руйнує ключові об'єкти інфраструктури, житлові квартали українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»