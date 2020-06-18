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Двоих мужчин завалило обломками дома на Харьковщине (ФОТО)

Двоих мужчин завалило обломками дома на Харьковщине (ФОТО)

В Харьковской области двоих мужчин привалило обломками дома.

Инцидент произошел в селе Литвиновка Великобурлукского района. Произошло обрушение несущих конструкций заброшенного дома. Под обломками оказались двое мужчин — 1982 и 1953 годов рождения.

Младший из пострадавших несмотря на перелом ребер выбрался и вызвал спасателей. У второго пострадавшего сломаны обе ноги.

На место происшествия направили дежурное подразделение 12-й части ГСЧС. По прибытию спасатели помогли донести пострадавшего до машины скорой помощи. Обоих мужчин госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Двоих мужчин завалило обломками дома на Харьковщине (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

Новости портала «Весь Харьков»

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