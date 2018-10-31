Двойные стандарты компании Siemens

Как известно в этом месяце в Саудовской Аравии проходил экономический форум Future Investment Initiative, который проигнорировало множество компаний, и одной из таковых стала Siemens. В частности, заявленный визит исполнительного директора Siemens Джо Кэзера был отменен. Причиной бойкота стало убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Теперь же стало известно о том, что Siemens намерена отменить подписание с Саудовской Аравией контракта на $20 млрд на строительство электростанции. Разумеется, причиной тому является нежелание кристально чистой Siemens сотрудничать с правительством страны, которая устраняет неугодных журналистов.

Что же, позиции Siemens так и хотелось бы аплодировать стоя, если бы не одно, и даже несколько “НО”.

Прежде всего, данные финты ушами от Siemens не более чем показуха перед европейским потребителем, для которого скандал с убийством саудовского журналиста раздули до небывалых масштабов. Еще бы, как уважающая себя европейская компания может сотрудничать со страной, где так бесцеремонно устраняют “цепных псов демократии”. Хотя, может.

Например, если не брать во внимание Саудовскую Аравию, то Siemens прекрасно сотрудничает с Российской Федерацией, в которой за прошлый год погибло пять журналистов, в результате нападений и заказных убийств.

Эта же компания продолжает сотрудничать с Российской Федерацией, на совести которой тысячи жизней граждан Украины и более того, сотни жизней граждан ЕС. И не забываем про поставки турбин в оккупированный Крым, прошедшие, якобы, без ведома кристально чистой Siemens.

Вот и возникает вопрос к Siemens, в чем разница между Джамалем Хашукджи, и Андреем Русковым, Николаем Андрущенко, Амиром Кокурхоевым и многими другими убитыми в РФ журналистами. Если же перечислять погибших в Украине и количество искалеченных войной жизней и судеб, вследствие вторжения российских оккупантов на Донбасс, то список человеческих трагедий выйдет удручающе бесконечным.

А потому, лицемерие Siemens вопиюще неуместное в очередной раз заставляет меня к простому действию для каждого - #BoycottSiemens. Ведь компания от раза к разу продолжает демонстрировать двойные стандарты и вопиющее лицемерие.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Источник: sprotyv.info

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