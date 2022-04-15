Дубина в руках Ивана-дурака

Культ силы приобрел в России самые гипертрофированные формы. Бесконечное наращивание силового потенциала стало своего рода эрзац-заменителем национальной идеи. Если основным предметом гордости для подавляющей массы россиян выступает размер страны и только, то философия зиждется на подчинении тупой силе, которая буквально обожествляется. "Сила есть – ума не надо" выступает базовой формулой поведения, как внутри страны, так и за ее пределами. Путинский режим давно освободил российские массы от умственной рефлексии. Вместо этого навязана схема сначала бей, а потом будем разбираться кто прав. Но тот самый бессмысленный и беспощадный русский бунт Путин решил канализировать на международный уровень в виде "специальной военной операции" против Украины. Все сходиться, ведь кремлевская пропаганда применяет вышеупомянутую схему – сначала воюем, все молчат в тряпочку, а потом будем разбираться, что это было, зачем, нужно ли было вообще?

Пропаганда грубой силы популяризируется все годы правления Путина, которого рисуют, как стронгмена. То Путин в боевом самолёте летает, то в батискафе на дно Финского залива опускается, то позирует с голым торсом на отдыхе. Правда в последние годы богатырский образ Путина смазался. Вместо этого мы сталкиваемся с забитым бункерным стариком. Это подчёркивают его фото в жёлтом суперкостюме химзащиты при посещении ковидной больницы в Коммунарке, прием иностранных гостей и своих холуев за шестиметровым коронавирусным столом. На лицо обветшание силы вождя, его избыточная забота о здоровье, как признак неизбежной конечности.

Но по определению опального коррупционера Суркова путинизм a priori переживет его основателя. Поэтому путинские сатрапы продолжают искать исторические обоснования иррационального диктата силы.

Директор СВР Нарышкин, выступая на круглом столе "Преобразования в России: от Петра Великого до Петра Столыпина" заявил: "Россия является сильным и самостоятельным государством, которое станет еще сильнее". Войну в Украине Нарышкин назвал "тяжёлой борьбой за историческое будущее". Однако очень остро стоит вопрос: что или кого РФ обороняет?

Ответ абстрактный и постмодернистский чуть менее чем полностью: в терминах Нарышкина Россия является высшей ценностью сама по себе. В чем это выражается каждый решает сам...

В подтверждение тезиса о силе главарь шпионов и куратор историков Нарышкин приводит цитату министра-вешателя, черносотенца-реакционера и антисемита Столыпина: "В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права России быть сильной".

Ни умной, ни прогрессивной, ни развитой, ни человечной должна быть Россия, а просто эдаким накачанным Иваном-дураком.

Это архетип юродивого, который якобы через бессмыслицы и нелепицы движется к какой-то счастливой развязке. Всех перехитрит, всех своей тупизной одолеет. Хуже всего то, что путинизм вложил в руки коллективного Ивана-дурака большую дубину и дал ему задание решать геополитические задачи. Вот ещё одна иллюстрация этого. Опять свои пять копеек вставил "человек-пустое место" Дмитрий Медведев, яркий представитель формулы "Иван-дурак" с дубиной. После запуска провальной авантюры со вторжением в Украину оказалось, что Россия не только не улучшила свое геополитическое положение в мире, но в разы ухудшила. Медведев прозрел, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ Альянса с РФ растет больше, чем вдвое!

Ничего лучшего, как разместить ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде в Кремле не придумали.

Т.е. весь мир ждёт очередной дебош со стороны российских бешенных сумасшедших и ждать, что Россия возьмётся за ум – гиблое дело, ведь засевшие в Москве монстры понимают только диктат силы.

Источник: https://t.me/zloyodessit/14483

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