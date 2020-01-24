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Дубілет розповів, що буде з українськими банками

Дубілет розповів, що буде з українськими банками

Міністр Кабінету Міністрів відмовився коментувати ситуацію з "Приватом" і пояснив чому

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет в ефірі програми "Час:Online" на "5 каналі" прокоментував ситуацію з банківським сектором в Україні.

"Я не хочу коментувати тему "Привату". Я колись там працював, а зараз я не маю до нього стосунку. Але, в цілому, в банківському секторі ми бачимо макростабільність. Я вважаю, потрібно зробити так, щоб банки більше кредитували. Сподіваюся, Нацбанк це зробить. Це дуже важливо", – сказав Дубілет.

Він додав: "Щоб економіка запустилася, потрібно, щоб було більше кредитів, особливо кредитування бізнесу. Для цього потрібно знижувати облікову ставку, дещо відкрутити нормативи, тому що вони зараз дуже консервативні. У населення є довіра до банків, депозити стрімко зростають, люди повірили у гривню".

Дивіться повне відео розмови за посиланням:

Источник: 5.ua

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