Думали до Москвы не докатится?

В столице россии начат процесс формирования добровольческих батальонов. Условия весьма интересны. Это должны быть граждане россии. Ну, оно и понятно, хотя, таковых достаточно и в Таджикистане, и Армении, и Беларуси...

Добровольцы должны иметь московскую регистрацию. Если они её не имеют, то им оную оформляют! То есть, каждый желающий успеха в жизни житель села Вата, Ханты-Мансийского автономного округа, может стать по щелчку пальцев "коренным" жителем Москвы. Спасибо "сво" за это!

Далее всё стандартно, контракт 6 месяцев, подготовка от месяца до 3, но вероятнее всего всё будет по быстрому, зарплата на руки - 80 тыс и 40 тыс по окончанию подготовки за каждый месяц. После подписания контракта зарплата "Московского батальона" 280 тыс + 50 тыс руб от правительства Москвы.

То есть, "московские" будут получать на 80 тыс больше прочей массы на убой. Это почти на уровне каДыровца. Так же выдаются премии за "достижения". Например, за подбитый танк обещают 1 млн руб, за БТР - 600 тыс. Хотя, "московским" обещают, что глубже 2-й линии их не будут загонять. Да?

Таким образом, Собянин развернул кампанию по набору добровольцев, не только с особыми доплатами от правительства Москвы, но и заманивая маргиналов с периферии московской пропиской. Что тут скажешь, Москва не резиновая? Ещё какая резиновая!

Чую скоро среди "коренных" москвичек преумножится количество вдов, с характерным вологодским говором и на белых ладах. Ну, а кто же откажется? Прописка + статус "москвички" + выплата + белая лада = это же просто тотальный профит! Ваня, иди воюй!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19060

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