"Дышать невозможно: дым от сигарет и от костров" На Харьковщине возросло количество пожаров в экосистемах

Сосновый лес у Журавлевского пляжа. Несмотря на рабочий день - отдыхающих хватает. Вот эта компания, например, разожгла костер и жарит мясо. Увидев съемочную группу сильная половина оставляет костер на девушек. Они говорят, есть бутылка воды, и того, что огонь перекинется на хвойную подстилку не боятся.

Мы осторожно. У нас там, мы выкопали-оградили чуть-чуть. Мы следим. За все лето первый раз. За карантин

Следы от костров, сигареты и полиэтилен - такой мусор здесь везде, говорит Елена. Женщина пришла посидеть в тишине, еле-еле нашла чистое место.

Елена

Никуда же так сильно не поедешь. Поэтому хочется выбраться, подышать свежим воздухом, насладиться тишиной. Когда нарушают природу всегда это чувствуется. Есть же ж мусорка. Все можно вынести

Людмила живет на Студенческой - говорит - раньше часто прогуливалась здесь вечером. Ведь вблизи водоем, а также насыщенный аромат хвои. В последнее время сюда ни ногой.

Людмила

Очень жалко деревья, деревья сохнут. Дышать невозможно. Вечером я пришла и ушла. Потому что дым и от сигарет, и от костра. Вечером здесь очень плохая обстановка. Ну, а что поделаешь. Если бы здесь патрулировали. Вечером здесь молодежь просто сходит с ума

26 выездов за воскресенье - именно столько раз пришлось тушить пожары в экосистемах Харьковщины спасателям. Огонь уничтожил 15 гектаров сухой растительности. Самое масштабное возгорание произошло на Балаклейщине, в местном лесхозе. Основная причина пожаров, говорит помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области, это человеческий фактор. А точнее - неосторожное обращение с огнем или занос открытого источника огня.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Починаючи з 20 липня по 27 липня наші підрозділи виїжджали на 269 виїздів, з них 147 - це виїзди на пожежі, так ось 85 процентів цих пожеж - це пожежі в екосистемах. В першу чергу, це лісові пожежі. В тому числі відкриті території. Мається на увазі - луга, поля, а також місця збору врожаю

Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности, к тому же в жару, может привести к катастрофическим последствиям, в том числе - гибели людей. Поэтому просят соблюдать правила безопасности во время отдыха на природе





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