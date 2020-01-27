«Едят и пьют прямо в магазине!» Покупатели разгромили Spar (РФ)

Жители Санкт-Петербурга устраивают погромы в закрывающихся магазинах. Сеть Spar устроила распродажи с огромными скидками — до 70%, и некоторые покупатели просто потеряли человеческий облик.

Люди хватают первые попавшиеся товары, пишет Комсомольская правда. Шокированные петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями и впечатлениями.

Люди как сумасшедшие несутся за скидкой 70%, едят прямо в магазине и пьют тоже. Кто-то не церемонится и выносит набранное без оплаты. Под ногами валяется еда, люди по ней ходят, наступают на пачки чипсов, макарон, киндеров. Дерутся из-за банки тушенки, будто она последняя и в стране дефицит, — отмечает посетительница Виолетта в своем Instagram.

По словам очевидцев, люди рылись в грязи и куче коробок в поисках дешевого товара, а сотрудники магазина не пытались навести хоть какой-либо порядок.

Источник: gubdaily.ru

Новости портала «Весь Харьков»