Еду в Магадан: Путин готовит депортацию жителей Донбасса

Хочется пролить свет на некоторые планы путинского руководства относительно дальнейшей судьбы многострадальных жителей Донбасса. Как известно, 28 января главарь «ДНР» Пушилин сформулировал донбасскую миссию: помочь спасти тысячелетнюю русскую цивилизацию, испытывающую на современном этапе многие удары. Ни много ни мало, т.н. доктрина «Русский Донбасс» станет основой безопасности «русского мира», пишет автор Telegram-канала «Сито Сократа».

Параллельно прозвучали призывы в очередной раз провести массированную паспортизацию населения неподконтрольных Украине частей Донбасса. Конечно, все подавалось в качестве заботы России-матушки о своих детях. Но есть нюанс, хотя даже в условиях пандемии Кремль всеми силами стремится впихивать паспорта с двуглавым орлом, люди в «республиках» не горят желания их получать. И на текущий момент паспортизировались лишь 7% населения «ЛДНР».

На официальном уровне находят много объяснений данному феномену: боязнь утраты украинского паспорта, т.к. в Украине запрещено двойное гражданство; коррупция местных и российских чиновников, которые сдирают мзду за паспортизацию; страхи людей, связанные с тем, что им дают паспорта специальных серий, делающих их эрзац-гражданами РФ и пушечным мясом; в конце концов, есть закоренелые патриоты «ДНР», которые хранят верность паспортам их «республики». Вот, такой винегрет получается, и есть подводные камни. Если в 2018-2020 гг. на провалы паспортизации Донбасса в Кремле смотрели сквозь пальцы, то сейчас их как жареный петух в одно место клюнул. И тема в полный рост снова возникла. Наличие данных закрытого анализа проливает определенный свет на причины резкого роста значимости проблематики для команды Путина. Ключевых слов тут два: «люди Донбасса» и «Дальний Восток».

Как известно Донецкая и Луганская области это одни из самых густонаселенных регионов бывшего СССР. Даже после 6 лет российской агрессии по имеющимся на конец 2020 года данным на территории «ДНР» проживали около 2,2 млн. человек, а на территории «ЛНР» — 1,4 млн. человек. Совокупно это 3,6 млн. жителей. В тоже время, российские регионы переживают невиданную в современной истории депопуляцию. Эксперты признают: масштабы убыли российских городов беспрецедентны: Россия сегодня едва ли не самая депопулирующая городская система в мире. По прогнозам демографов к 2050 население РФ сократиться еще на 10 млн. человек, до уровня 135 млн., т.е. будет меньше населения Танзании! Убыль населения идет не равномерно, и наиболее катастрофическая ситуация на Дальнем Востоке. Речь идет о том, что в Дальневосточном федеральном округе, составляющем более 40% площади РФ проживает лишь 5,5% населения, и оно огромными темпами сокращается. К 2050 году Дальний Восток превратиться в пустошь. В это трудно поверить, но население Бурятии, Сахи-Якутии, Амурской, Сахалинской, Камчатской, Магаданской областей, Чукотки и Еврейской АО совокупно меньше, чем население «ЛДНР».

Путинское правление довело огромный регион до состояния глубочайшей комы, и реанимировать его может лишь массированное переселение сюда жителей из других частей России. В Москве хорошо понимают: демографическое давление в Китае, Японии и Южной Корее очень сильно нарастает, и эти державы готовятся к освоению пустующих российских земель.

Именно об этом Путин говорил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности 29 января, указав: Дальний Восток очень важен для страны, но ситуация в регионе складывается непросто в виду роста угроз. Суть проблемы указана выше, да и решение напрашивается само собой: под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от «украинской угрозы» провести его массовую депортацию на Дальний Восток и создать там сеть пограничных спецпоселений, подобно той, что была во времена Дикого поля на Юге Украины от набегов турок и татар. Вопрос: «Шо, в натуре, братан в Магадан?» заиграл для населения «ЛДНР» новыми красками.

Источник: sprotyv.info

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