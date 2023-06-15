Ефективні удари Сил оборони України

За останні 10 тижнів було нанесено 1618 ефективних ударів, а з початку травня їх кількість почала доволі сильно рости.

Інколи у нас в коментарях з'являлись запитання: "Що таке ефективні удари в підсумках дня?"

Замість того, щоб написати коротку відповідь, ми вирішили зробити інфографіку. Ефективні удари — ті результативні удари, які наносять Сили оборони України по районах зосередження противника, складах з боєприпасами, пунктах управління, системах ППО та РЕБ тощо. Тобто усі знищені бази та склади, про які ми робили інфографіки і є наслідком ефективних ударів наших воїнів.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2444

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