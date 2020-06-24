Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:06
Просмотров: 59

Ефремов сел за руль и влетел в ДТП из-за звонка друга из Украины - адвокат

Ефремов сел за руль и влетел в ДТП из-за звонка друга из Украины - адвокат

Актер Михаил Ефремов, который 8 июня устроил в Москве масштабное смертельное ДТП, сел за руль, употребив алкоголь, потому что ему позвонил друг из Украины, который не мог попасть к своим родственникам, попавшим в московскую больницу. 

Об этом со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева сообщает "Собеседник". 

Так, по данным стороны защиты, в день, когда произошло ДТП, был православный праздник, поэтому актер и выпил. Однако уже после этого ему позвонил некий друг из Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу в Москве и находятся в тяжелом состоянии. Границы между странами из-за карантина закрыты, поэтому друг попросил Ефремова съездить в больницу и помочь по возможности.

"Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", - сказал Пашаев.

Адвокат также опроверг версию, согласно которой артист выпил из-за признания дочери Анны Марии в том, что она - небинарная персона и у нее есть девушка. 

Напомним, адвокаты Ефремова больше не будут предлагать деньги семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Источник: strana.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: дтп, ефремов

Читайте ещё:

На Московском проспекте микроавтобус упал на забор
23.06.2020 12:08    269
Столкновения возле диспансера в Харькове: полиция задержала пенсионера из соседней области
23.06.2020 11:33    231
Столкновение четырех авто в Печенегах: три человека в больнице, виновник ДТП сбежал
22.06.2020 13:30    360
Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова - все подробности
22.06.2020 00:14    1194
ДТП на Сумской с машиной охраны
21.06.2020 21:30    288
Пять человек пострадали в утреннем ДТП на окружной
21.06.2020 14:14    479
Ночное ДТП на Тюринской: перевернутый Lexus и один пострадавший
21.06.2020 11:31    251
На окружной фура протаранила Audi
20.06.2020 17:12    358
Audi и Skoda не поделили перекресток на Клочковской
20.06.2020 16:14    336
7 грн ежемесячно - именно столько Зайцева будет выплачивать потерпевшим в смертельном ДТП на Сумской
20.06.2020 13:40    460
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 