Ехал на электричке к дедушке и заблудился: на Харьковщине разыскали пропавшего подростка

На Харьковщине полицейские разыскали пропавшего несовершеннолетнего 12-летнего подростка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

16 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от 67-летнего мужчины о том, что его внук ехал на электропоезде к нему и на остановке, где его ждал дедушка, так и не появился. Средств связи у ребенка при себе не было.

В течение часа полицейские установили местонахождение мальчика. Как выяснилось, он вышел на другой железнодорожной остановке и заблудился. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

С несовершеннолетним и дедушкой полицейские провели профилактическую беседу.

Агентство Телевидения Новости