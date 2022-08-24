Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус... строить мост

Россия снова пытается построить понтонный мост через Днепр рядом с поврежденным Антоновским мостом, - сообщает британская разведка. Это будет уже третий понтонный мост. И он по-прежнему будет уязвим для украинских наступательных действий, - отмечают в британской разведке.

Третий, Карл! Третий мост. Два потопленных предыдущих ничего ежиков рашистов не научили. Тупые. Бывает. А может эти мосты конкуренты Чернобаевки?

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/19169

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