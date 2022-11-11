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Екологічні злочини росії
За 8 місяців з початку вторгнення повітря України отримало в 30 разів більше забруднення продуктами горіння, ніж за весь 2021 рік.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/1512
За 8 місяців з початку вторгнення повітря України отримало в 30 разів більше забруднення продуктами горіння, ніж за весь 2021 рік.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/1512
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