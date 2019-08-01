Экологи назвали катастрофические последствия пожаров в Сибири

Сажа и пепел, оседая на лед, затемняет его и уменьшает способность отражать солнечные лучи. При этом выделяются дополнительные объемы парниковых газов.

Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике. Об этом сообщает CBS News.

По словам представителей Всемирной метеорологической организации, сажа и пепел, оседая на лед, затемняет его и уменьшает альбедо — способность отражать солнечные лучи. В результате на поверхности задерживается больше тепла, что ускоряет таяние арктических ледников и вечной мерзлоты. При этом выделяются дополнительные объемы парниковых газов, что усугубляет ситуацию с изменением климата и способствует еще более сильным пожарам в долгосрочной перспективе.

Выбросы углекислого газа из-за сгорания крупных площадей лесов сопоставимы с выбросами крупных городов. По данным экологических организаций, в 2019 году уже сгорело 12 миллионов гектаров леса, что привело к значительным выбросам парниковых газов и снижению объемов улавливаемого деревьями атмосферного углерода.

Источник: vlasti.net

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