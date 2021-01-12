Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:18
Просмотров: 109

Экология Крыма: из-за рыбного промысла массово гибнут дельфины

Экология Крыма: из-за рыбного промысла массово гибнут дельфины

Во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму экологи фиксируют массовою гибель дельфинов. Причиной является траловый промысел рыбы в Черном море, говорится в сообщении «Ассоциации реинтеграции Крыма».

Согласно сообщению, редкий дельфин аномальной окраски оказался в числе погибших за первую неделю января при траловом промысле рыбы в Черном море, сообщили в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

В Сакском районе нашли мертвым «пятнистого» китообразного, чей необычный окрас является редкой особенностью и связан с отсутствием пигмента меланина. Как поясняется, белобочку лишили жизни рыбацкие сети.

«Зафиксированы типичные следы попадания в отцеживающее орудие лова, белобочка была в отличной физической форме и вряд ли чем-то болела», — уточнили сотрудники Центра.

Вместе с тем специалисты рассказали, что в начале января в Сакском и Севастопольском районах работали траулеры, и было зарегистрировано 17 выбросов дельфинов, 9 из которых были белобочками с признаками прилова.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В оккупированном Симферополе начались массовые отключения электроэнергии: подробности
Сегодня 07:21    159
В Харьковской области погода сдерживает нашествие грызунов
11.01.2021 08:06    404
Порушення правил продажу ялинок: Держекоінспекція нарахувала майже півмільйона збитків
11.01.2021 07:20    138
В Харьковском центре реабилитации летучих мышей аншлаг
11.01.2021 07:11    213
40 років спокою: сині кити повертаються у води поблизу Антарктиди
10.01.2021 11:21    213
Недалеко от Львова полиция обнаружила свалку медицинских отходов
10.01.2021 11:06    205
Как помочь птицам перезимовать
10.01.2021 08:01    194
У Харкові знову пікетували коксовий завод через шкідливі викиди у повітря
10.01.2021 06:22    136
Посол Британії спростовує інформацію про «послаблення» санкцій проти Росії
09.01.2021 09:45    203
Лисицы стали чаще наведываться в гости к харьковчанам
09.01.2021 08:10    288
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 