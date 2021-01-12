Экология Крыма: из-за рыбного промысла массово гибнут дельфины
Во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму экологи фиксируют массовою гибель дельфинов. Причиной является траловый промысел рыбы в Черном море, говорится в сообщении «Ассоциации реинтеграции Крыма».
Согласно сообщению, редкий дельфин аномальной окраски оказался в числе погибших за первую неделю января при траловом промысле рыбы в Черном море, сообщили в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».
В Сакском районе нашли мертвым «пятнистого» китообразного, чей необычный окрас является редкой особенностью и связан с отсутствием пигмента меланина. Как поясняется, белобочку лишили жизни рыбацкие сети.
«Зафиксированы типичные следы попадания в отцеживающее орудие лова, белобочка была в отличной физической форме и вряд ли чем-то болела», — уточнили сотрудники Центра.
Вместе с тем специалисты рассказали, что в начале января в Сакском и Севастопольском районах работали траулеры, и было зарегистрировано 17 выбросов дельфинов, 9 из которых были белобочками с признаками прилова.
Источник: sprotyv.info