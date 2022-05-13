● Экономический кризис на россии. Главное за день от ВВС

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории.

● Путин рассказал о росте цен (естественно, не в России).

Путин провел очередное "совещание" по экономическим вопросам. Кавычки неслучайны: еще со времен коронавируса "совещаниями" Кремль называет сольные выступления путина перед телевизором.

Сегодняшнее "совещание" путин начал с того, что Европа, одержимая "раздутыми политическими амбициями и русофобией" бьет антироссийскими санкциями "по благосостоянию собственных граждан". Из-за этого, сообщил президент, европейцам пришлось столкнуться с "резким ростом инфляции". "В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20% годовых", – привел ужасающую статистику путин.

На какие данные он опирался – загадка. Согласно последним данным (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Inflation_in_the_euro_area) Евростата, годовая инфляция в еврозоне - 7,5%.

Среди слушателей Путина была Эльвира Набиуллина. Как раз в начале нынешней недели ЦБ, который она возглавляет, выпустил доклад с прогнозом (https://cbr.ru/about_br/publ/ddkp/longread_2_38/): по итогам года инфляция в самой России составит от 18% до 23% (рекорд за последние 22 года). Эти цифры путин озвучивать почему-то не стал.

● В газовой войне появляются новые эпизоды

Москва вечером 11 мая выкатила новые контрсанкции против нескольких десятков европейских компаний, через которые “Газпром” качает газ в ЕС.

Для европейцев это неприятно – та же Германия потеряет из-за контрсанкций примерно 3% импорта – но не катастрофично: она сможет компенсировать потери за счет других источников, пусть и дороже. Россия же лишается возможности качать газ через Польшу по "Ямал–Европе".

Западные санкции не были бы НАСТОЛЬКО разрушительными для россии, если бы та не вводила в ответ свои.

● Россия прощается с Shell и Siemens.

"Лукойл" покупает у британско-нидерландской Shell больше 400 АЗС и завод по производству смазочных материалов.

Также, как стало известно сегодня, из россии уйдет немецкий Siemens. Это во многом символическое решение: на российском рынке компания работала, по словам ее руководства, "почти 170 лет". Масштаб проблемы еще предстоит оценить: у Siemens множество подразделений, которые занимаются разными бизнесами в россии.

Отдельный сюжет – судьба "Сапсанов", которые Siemens поставляет и обслуживает. Вероятно, их ждет "иранский сценарий": часть поездов придется разобрать на запчасти, чтобы поддерживать "на плаву" хотя бы часть подвижного состава.

● Всё идёт по плану? Ну-ну...

Источник: https://t.me/Sharpreview/13824

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