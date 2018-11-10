Экс-канцлер Германии попал в базу миротворца: известно причину

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу Миротворца. Его назвали политиком пропутинского соглашательства, и привели в пример цитаты, в том числе о признании аннексии Крыма.

Информация о нем была размещена на сайте Миротворца.

Основаниями были названы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляция общественно значимой информацией и антиукраинская пропаганда.

Герхард Шредер, который с 29 сентября 2017 года является председателем совета директоров компании ОАО НК Роснефть, был назван политиком пропутинского соглашательства.

Ресурс также приводит несколько высказываний бывшего канцлера, где он признает аннексию Крыма Россией, определяя ее как реальность, которую когда-то придется признать, и призывает к федерализации Украины по примеру Швейцарии и Германии.

Источник: prm.ua

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